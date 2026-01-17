Nel campionato di Promozione, oggi sono in programma cinque anticipi alle 14:30. Questi incontri, di grande importanza per la classifica, rappresentano un momento chiave della giornata. La partita perfetta potrebbe fare la differenza per le squadre coinvolte, rendendo ogni match un appuntamento da seguire con attenzione. Un’occasione per apprezzare il calcio di livello regionale e le sfide che si svolgono sul campo.

Oggi nel campionato di Promozione si giocano 5 anticipi (ore 14,30) e tutti sono particolarmente attesi in chiave classifica. Questo il programma completo della terza giornata del girone di ritorno. Moie Vallesina-Villa San Martino. "Il Moie ha una rosa importante – spiega il direttore sportivo del Villa Sn Martino Luca Bocci – con tanti elementi che negli anni hanno fatto la differenza in questa categoria, contano poco gli ultimi risultati, ogni partita è uno scontro diretto, non possiamo abbassare l’attenzione. Stiamo facendo le cose giuste ma le insidie sono sempre dietro l’angolo". Il Villa San Martino viene da tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Serve la partita perfetta"

Leggi anche: Fabregas spinge il Como: "Serve la partita perfetta"

Leggi anche: Palladino a Sky prima di Atalanta Chelsea: «Serve la partita perfetta, ho rivisto lo spirito giusto nei ragazzi. Hien affaticato, Kolasinac non al 100%, ma ci serve per questo motivo»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fabregas spinge il Como: Serve la partita perfetta; Genoa, De Rossi cerca la “partita perfetta” per contrastare il Diavolo; De Ketelaere 2.0, il leader sempre presente e il peso delle giocate oltre i numeri; Città di Fiore, Oliverio: Con la Fabrizio Spadafora serve la gara perfetta per vincere -.

"Serve la partita perfetta" - Oggi nel campionato di Promozione si giocano 5 anticipi (ore 14,30) e tutti sono particolarmente attesi in chiave classifica. sport.quotidiano.net