Fabregas spinge il Como | Serve la partita perfetta

Cesc Fabregas sottolinea l'importanza di una prestazione impeccabile per il Como, in vista della partita attesa. Dopo una stagione passata a lottare contro il Milan per la salvezza, gli scenari sono ora diversi. La squadra si prepara a affrontare questa sfida con l’obiettivo di migliorare i risultati e continuare il percorso di crescita. La partita rappresenta un momento cruciale per il club e i suoi tifosi.

La scorsa stagione il Como giocava contro il Milan alla ricerca di punti salvezza: erano arrivati due ko, ma gli scenari sono cambiati. A spiegarlo, in vista della sfida di questa sera alle 20.45 al sinigaglia, è Cesc Fabregas: "Affrontiamo una squadra al top, formata da campioni, ma noi stiamo crescendo e siamo il miglior Como degli ultimi anni. Giocheremo per vincere, non penseremo a difenderci, le fasce saranno determinanti". A proposito: la logica fa pensare a una maggiore copertura difensiva, con Van der Brempt e Moreno per contrastare meglio fisicamente gli avversari. In attacco, a sinistra, verrà confermato Rodriguez.

Calcio: Fabregas, per vincere contro il Milan serve il Como più forte - Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c'è paragone. msn.com

Como, Fabregas: "Io vado a letto e mi chiedo 'come voglio perdere domani? Con paura?'" - È tempo di recuperare la 16a giornata di Serie A per il Como, che sfiderà il Milan al Sinigaglia. tuttomercatoweb.com

OBIETTIVO VERGARA PER IL COMO! Il talento di proprietà del Napoli è finito nel mirino di Cesc Fabregas, che apprezza molto le qualità del ragazzo e lo vorrebbe subito in squadra. Al momento si discute sulla formula: il Napoli spinge per il prestito secco, facebook

