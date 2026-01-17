Serie A il Napoli batte il Sassuolo | decide il gol di Lobotka
Il Napoli ha ottenuto una vittoria 1-0 contro il Sassuolo al Maradona, grazie a un gol di Lobotka. La partita ha visto un confronto equilibrato, con il Napoli determinato a interrompere la serie di pareggi recenti, mentre il Sassuolo ha affrontato la sfida con impegno. Risultato che mantiene il Napoli in corsa per le posizioni di vertice della Serie A.
Il Sassuolo perde al Maradona, 1 a 0 per il Napoli. Da un lato il Sassuolo non è venuto al Maradona per fare sconti, dall’altro gli uomini di Conte sono scesi in campo decisi a sbloccare la scia di pareggi del Napoli nelle ultime tre giornate di campionato. La partita inizia con un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commosso, presidente italo-americano della Fiorentina morto a 76 anni dopo un lungo periodo di cure. Gli azzurri vincono 1 a 0 grazie ad un siluro di Lobotka che spiazza Muric e porta la squadra in vantaggio a soli sette minuti dall’inizio del match. Spinazzola spinge sulla sinistra, passa la palla ad Elmas che tira forte, il portiere para ma il rimpallo favorisce Lobotka che dal limite dell’area tira a volo e segna. 🔗 Leggi su Primacampania.it
