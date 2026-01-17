Sequestrato il bazar fantasma cresciuto negli anni fino a occupare 100 metri quadrati

Sequestrato a Lecce un bazar abusivo di oltre 100 metri quadrati, sorto senza autorizzazioni in una delle aree più frequentate della città. L’attività, sviluppatasi nel tempo, rappresenta una violazione delle normative edilizie e di tutela del suolo pubblico. L’intervento delle autorità ha portato al sequestro dell’area, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole per la tutela del decoro urbano e della legalità.

L'operazione dei carabinieri ha portato alla denuncia di un 59enne e a una sanzione di 5mila euro. Fondamentali i rilievi fotografici per ricostruire la crescita del commercio illegale a Lecce, in viale Grassi LECCE – Un'attività commerciale totalmente abusiva, cresciuta nel tempo fino a occupare oltre 100 metri quadrati di suolo pubblico in una delle zone più trafficate di Lecce. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Lecce Santa Rosa nell'ambito di un piano straordinario di contrasto all'abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale coordinato dal Comando provinciale. A finire nei guai, dunque, un commerciante 59enne leccese.

