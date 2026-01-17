Sella in campo stasera Anticipo con Cividale | Aggredire la partita

Stasera alle 20:30 alla Baltur Arena si sfidano Sella e Cividale. In vista dell'incontro, coach Di Paolantonio ha condiviso le sue considerazioni sulla preparazione della squadra e le strategie previste. Un confronto importante per entrambe le formazioni, che si apprestano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

In vista del match di questa sera alle ore 20,30 alla Baltur Arena contro Cividale, coach Di Paolantonio ha risposto alle domande sulla preparazione della partita. Quali sono le condizioni fisiche di Fall e Montano? "Dovrebbero essere a disposizione, anche se hanno ripreso ad allenarsi solo giovedì". Nell’ultimo mese e mezzo la media punti subiti è peggiorata. Pensa sia dovuto solo alla qualità degli avversari incontrati, o ci sono aspetti da sistemare? "Non c’è mai una sola spiegazione: sicuramente difensivamente possiamo fare meglio e lo sappiamo, sia da un punto di vista individuale che sulle collaborazioni; poi certamente la qualità degli avversari incide, ma la qualità è alta in tutte le altre 19 squadre del campionato, quindi dovremo essere più bravi noi a performare meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

