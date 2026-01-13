Sella mettiamoci Rimini alle spalle In casa con Cividale reagiremo

Dopo la recente sconfitta contro Dole Rimini, il GM Renato Nicolai ha esaminato la prestazione della Sella al Flaminio. La squadra si prepara a mettere alle spalle l’esperienza in Romagna e a reagire con determinazione, concentrandosi sui prossimi impegni e sugli obiettivi futuri. Un momento di analisi e di ripartenza per continuare a lavorare con continuità e attenzione.

Dopo la sconfitta in Romagna contro la capolista Dole Rimini, il gm Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Sella al Flaminio. "Rimini al momento è la squadra più in forma del campionato, sono all'ottava vittoria di fila, giocano una pallacanestro efficace, aggressiva e di qualità. Sono una squadra fisica ed estremamente profonda, quindi riescono ad esprimere un'intensità che noi non riusciamo a pareggiare, perché non siamo così lunghi e fisici. Siamo rimasti in partita per 24 minuti poi loro hanno dato una spallata poderosa all'incontro e hanno vinto con pieno merito. Sono riusciti a difendere in maniera molto fisica ed aggressiva su Devoe e Davis, limitando il loro apporto offensivo.

