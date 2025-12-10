Anci Sicilia | servizi al collasso Comuni senza fondi mentre aumentano le emergenze sociali

L'articolo analizza la difficile situazione dei Comuni siciliani, tra crescenti emergenze sociali e sanitarie, diminuzione dei fondi e aumento delle problematiche legate alla sicurezza e alla gestione dei servizi pubblici, in un contesto di risorse sempre più limitate e di un aumento delle difficoltà amministrative.

Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; migliorano le entrate della Regione, cresce il numero dei Comuni in dissesto e pre-dissesto; aumenta la raccolta differenziata delle famiglie, lievita la Tari; si avverte più bisogno di sicurezza urbana, si riduce l'organico della polizia locale. Sono solo alcuni dei paradossi del «caso Sicilia», al centro.

