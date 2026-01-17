Sci alpino oggi discesa libera maschile a Wengen | a che ora e dove vederla in diretta
Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile. La gara rappresenta un momento importante del circuito e si può seguire in diretta, rispettando gli orari e le modalità di trasmissione ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento.
Oggi, sabato 17 gennaio, si disputa a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile. L'Italia va a caccia di un altro grande risultato dopo la vittoria di ieri, venerdì 16 gennaio, di Giovanni Franzoni che ha trionfato nel SuperG conquistando la prima. 🔗 Leggi su Today.it
