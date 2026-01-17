Sci alpino oggi discesa libera maschile a Wengen | a che ora e dove vederla in diretta

Da today.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile. La gara rappresenta un momento importante del circuito e si può seguire in diretta, rispettando gli orari e le modalità di trasmissione ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento.

Oggi, sabato 17 gennaio, si disputa a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile. L'Italia va a caccia di un altro grande risultato dopo la vittoria di ieri, venerdì 16 gennaio, di Giovanni Franzoni che ha trionfato nel SuperG conquistando la prima. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Sci alpino oggi discesa libera Val Gardena 2025, recupero Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta tv

Leggi anche: Sci alpino oggi, slalom maschile a Levi: a che ora e dove vederlo in diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cancellata la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee, sabato 10 gennaio in gara su un tracciato accorciato; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Vonn, vittoria record in discesa. Beffa Pirovano, male Goggia. Paura Egger, polemica sulla sicurezza.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming - Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. oasport.it

sci alpino oggi discesaA che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e ... oasport.it

sci alpino oggi discesaSci alpino, Giovanni Franzoni vince a sorpresa il SuperG a Wengen e racconta i suoi segreti - Vittoria a sorpresa del 24enne bresciano Giovanni Franzoni a Wengen in Svizzera, dove si sta disputando la Coppa del Mondo di sci alpino. tg.la7.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.