Sci alpino oggi discesa libera Val Gardena 2025 recupero Beaver Creek | a che ora e dove vederla in diretta tv

Oggi, giovedì 18 dicembre, prende il via un emozionante weekend in Val Gardena con la discesa libera sulla Saslong, recupero di Beaver Creek, parte della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Scopri a che ora e dove seguire in diretta tv questa spettacolare prova, tra adrenalina e sfide sulla neve. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e sport invernali.

© Today.it - Sci alpino oggi discesa libera Val Gardena 2025, recupero Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta tv Inizia oggi, giovedì 18 dicembre, con la discesa libera sulla Saslong, recupero di Beaver Creek, il lungo weekend in Val Gardena della Coppa del mondo di sci alpino maschile.Dominik Paris, che scenderà con il pettorale numero 13, insegue un grande risultato per l'Italia che spera anche in.

