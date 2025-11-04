Dramma sui binari persona muore investita da un treno | traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO

Ferraratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma alla stazione di Ferrara. Intorno alle 14.30 di martedì 4 novembre, infatti, una persona è morta dopo esser stata investita da un treno (un Frecciarossa proveniente da Venezia e diretto a Napoli). Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

