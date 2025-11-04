Dramma sui binari persona muore investita da un treno | traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO
Dramma alla stazione di Ferrara. Intorno alle 14.30 di martedì 4 novembre, infatti, una persona è morta dopo esser stata investita da un treno (un Frecciarossa proveniente da Venezia e diretto a Napoli). Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
? Si getta sui binari della metropolitana, autista riesce a frenare in tempo: dramma sfiorato a Duomo dlvr.it/TNvlcY $Milano $Metropolitana $Suicidio $Dramma $Soccorsi - X Vai su X
Dramma nel #Novarese: un giovane è morto e due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un #treno alla stazione di #Trecate. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando i tre, appena scesi da un treno, avrebbero attraversato i binari. Le vittime sare Vai su Facebook
Tragedia sui binari: un giovane muore, due feriti gravi. Travolti da un treno diretto a Milano - Tragedia alla stazione di Trecate: tre giovani travolti dopo aver attraversato i binari, uno morto e due feriti; linea Torino–Milano sospesa e indagini in corso ... Lo riporta giornalelavoce.it