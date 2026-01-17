Sarà lui il nuovo allenatore Zidane la notizia è appena arrivata Tifosi in delirio

La notizia dell’ingaggio di Zidane come nuovo allenatore della nazionale francese di calcio rappresenta un importante passo nel panorama sportivo. Dopo le recenti voci, l’annuncio ufficiale conferma la scelta di un professionista di grande esperienza. La decisione ha suscitato reazioni di entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un possibile nuovo inizio per la squadra nazionale.

– La nazionale francese di calcio si prepara a un cambio di guida destinato a segnare un passaggio storico. Secondo le informazioni raccolte in Francia e rilanciate dai principali media sportivi, il futuro della Francia è già delineato: al termine del Mondiale 2026 sarà Zinedine Zidane a diventare commissario tecnico dei Bleus. La Federazione francese avrebbe infatti avviato l’iter formale per affidare la panchina della nazionale all’ex campione di Juventus e Real Madrid, considerato a livello internazionale come il simbolo più riconoscibile del calcio d’oltralpe. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Zidane torna in panchina | sarà il ct della Francia ai Mondiali 2026.

Zidane commissario tecnico della Francia, scelto l’erede di Deschamps: quando sarà in panchina - Dopo l'era Deschamps si aprirà quella Zidane: l'ex allenatore del Real Madrid ha cominciato l'iter per poter diventare il nuovo allenatore della Francia ... fanpage.it