L’Italia di pallanuoto maschile ha ottenuto una vittoria di misura contro la Georgia, mantenendo il record di quattro successi consecutivi agli Europei 2026 a Belgrado. Dopo aver superato Turchia, Slovacchia e Romania, gli azzurri affrontano ora le sfide decisive contro Grecia e Croazia, fondamentali per la qualificazione alle semifinali. Sandro Campagna sottolinea l’importanza della resilienza e della capacità di soffrire in un percorso ancora aperto verso il traguardo.

L’Italia ha sconfitto la Georgia per 16-14 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia): dopo aver regolato Turchia, Slovacchia e Romania, gli azzurri hanno incominciato la seconda fase con un’affermazione sofferta e ora si lanciano verso le sfide contro Grecia e Croazia (lunedì 19 e mercoledì gennaio), che saranno decisive per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Il CT Sandro Campagna ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Oggi contava soltanto la vittoria. Abbiamo conquistato i tre punti attraverso una partita di sofferenza, il che non mi dispiace perché una squadra giovane come la nostra ha bisogno di saper soffrire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sandro Campagna: “Contava solo la vittoria: una giovane Italia ha bisogno di saper soffrire”

Leggi anche: Toni a Prime: «L’Inter ha bisogno di una vittoria contro una big. Nel derby ha fatto una gran partita»

Leggi anche: Una giovane donna ha bisogno d'aiuto: «Se qualcuno la infastidisce, chiamate le forze dell'ordine»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sandro Campagna: “Gli errori aiutano a crescere, per molti è la prima volta agli Europei. Oggi abbiamo giocato meglio”.

Sandro Campagna: “Contava solo la vittoria: una giovane Italia ha bisogno di saper soffrire” - 14 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ... oasport.it