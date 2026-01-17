Sandro Campagna | Contava solo la vittoria | una giovane Italia ha bisogno di saper soffrire
L’Italia di pallanuoto maschile ha ottenuto una vittoria di misura contro la Georgia, mantenendo il record di quattro successi consecutivi agli Europei 2026 a Belgrado. Dopo aver superato Turchia, Slovacchia e Romania, gli azzurri affrontano ora le sfide decisive contro Grecia e Croazia, fondamentali per la qualificazione alle semifinali. Sandro Campagna sottolinea l’importanza della resilienza e della capacità di soffrire in un percorso ancora aperto verso il traguardo.
L’Italia ha sconfitto la Georgia per 16-14 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia): dopo aver regolato Turchia, Slovacchia e Romania, gli azzurri hanno incominciato la seconda fase con un’affermazione sofferta e ora si lanciano verso le sfide contro Grecia e Croazia (lunedì 19 e mercoledì gennaio), che saranno decisive per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Il CT Sandro Campagna ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Oggi contava soltanto la vittoria. Abbiamo conquistato i tre punti attraverso una partita di sofferenza, il che non mi dispiace perché una squadra giovane come la nostra ha bisogno di saper soffrire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sandro Campagna: “Gli errori aiutano a crescere, per molti è la prima volta agli Europei. Oggi abbiamo giocato meglio”.
Sandro Campagna: “Gli errori aiutano a crescere, per molti è la prima volta agli Europei. Oggi abbiamo giocato meglio” - Dopo le prime due prove vincenti ma non perfette del Settebello, è oggi finalmente arrivata una prestazione di carattere. oasport.it
Tre su tre ai Europei di Belgrado per il Settebello del c.t. Sandro Campagna e del vice Maurizio Mirarchi (allenatore della Pallanuoto Trieste) Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/altri-sport/sport-acquatici/19256-pallanuoto-europei-ce-anche-un-pezzo-di-tri - facebook.com facebook
