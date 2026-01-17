Sampdoria altra lezione di calcio ' pane e salame' dall' Entella | cosa non funziona

L'Entella ottiene un pareggio per 1-1 contro la Sampdoria al Ferraris, confermando la propria solidità. La partita evidenzia ancora alcune difficoltà della squadra di casa, che fatica a trovare continuità e a esprimere un gioco incisivo. Un risultato che lascia aperti alcuni interrogativi sulla fase offensiva e sulla capacità di adattarsi alle sfide future.

L'Entella pareggia 1-1 al Ferraris contro la Sampdoria e rifila la seconda lezione di calcio ‘pane e salame’ ai blucerchiati. All'andata i chiavaresi si erano imposti 3-1 in una gara poi costata la panchina a mister Donati. Questa volta arriva un pareggio amaro, che non risolve i problemi e condanna la truppa di Foti e Gregucci a un'altra settimana con una classifica da brivido e da zona rossa. La guida tecnica non sembra in discussione, ma al netto di qualche miglioramento, la scossa vera non è mai arrivata. L'Entella, e i complimenti vanno fatti al giovane allenatore Andrea Chiappella, ha dimostrato come debba giocare una formazione a caccia di una difficile salvezza in Serie B, soprattutto in trasferta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Negroni e pane e salame a 10 euro: lo storico bar che parla ancora della Milano operaia

Leggi anche: Il primo Inter-Milan non fu a San Siro: il derby all'estero del 1908 tra a pane e salame

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sampdoria-Entella 1-1, pagelle: Cherubini come Weah, Depaoli rovina tutto; Sampdoria: la difesa cambia volto. Dopo Palma, ecco Viti; Sampdoria-Entella 1-1: blucerchiati raggiunti da Parodi, fischi al Ferraris; Sampdoria-Virtus Entella 1-1: risultato finale e highlights.

Sampdoria, due lezioni dall’Entella: di gioco e di scouting - Due calciatori liguri dell'Entella hanno punito la Sampdoria tra andata e ritorno: una duplice lezione ai blucerchiati ... msn.com

Sampdoria, Gregucci: “Dobbiamo entrare in area e mangiarci la palla. Su Viti e Palma faremo valutazioni” - Con Martinelli abbiamo un elemento di scelta ulteriore, ha qualità. ilsecoloxix.it