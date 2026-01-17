Sampdoria altra lezione di calcio ' pane e salame' dall' Entella | cosa non funziona
L'Entella ottiene un pareggio per 1-1 contro la Sampdoria al Ferraris, confermando la propria solidità. La partita evidenzia ancora alcune difficoltà della squadra di casa, che fatica a trovare continuità e a esprimere un gioco incisivo. Un risultato che lascia aperti alcuni interrogativi sulla fase offensiva e sulla capacità di adattarsi alle sfide future.
L'Entella pareggia 1-1 al Ferraris contro la Sampdoria e rifila la seconda lezione di calcio ‘pane e salame’ ai blucerchiati. All'andata i chiavaresi si erano imposti 3-1 in una gara poi costata la panchina a mister Donati. Questa volta arriva un pareggio amaro, che non risolve i problemi e condanna la truppa di Foti e Gregucci a un'altra settimana con una classifica da brivido e da zona rossa. La guida tecnica non sembra in discussione, ma al netto di qualche miglioramento, la scossa vera non è mai arrivata. L'Entella, e i complimenti vanno fatti al giovane allenatore Andrea Chiappella, ha dimostrato come debba giocare una formazione a caccia di una difficile salvezza in Serie B, soprattutto in trasferta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
