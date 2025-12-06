Negroni e pane e salame a 10 euro | lo storico bar che parla ancora della Milano operaia

Da 28 anni con il suo cocktail bar in via Farini, Opera33, ha visto passare le trasformazioni sismiche di Milano, da città industriale a "metropoli" europea. E dice: “Il bar ha perso quando ha smesso di fare il bar”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

