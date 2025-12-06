Negroni e pane e salame a 10 euro | lo storico bar che parla ancora della Milano operaia

Gamberorosso.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 28 anni con il suo cocktail bar in via Farini, Opera33, ha visto passare le trasformazioni sismiche di Milano, da città industriale a "metropoli" europea. E dice: “Il bar ha perso quando ha smesso di fare il bar”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

