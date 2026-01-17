Salvemini gioia infinita | Ritornare al gol in casa è stato fantastico

Salvemini ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno al gol in casa, definendolo un momento molto significativo. La sua firma sul risultato di 3-0 del Benevento contro il Casarano testimonia il suo contributo in campo. In questo articolo, analizzeremo l'importanza di questa rete e il ruolo del giocatore nel contesto della stagione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'evento.

C'è stata anche la firma Salvemini sul 3-0 rifilato dal Benevento al Casarano. Una grande gioia per l'attaccante della Strega che ha ritrovato il gol dopo un lunghissimo digiuno causato dall'infortunio alla caviglia del 26 ottobre a Catania. Queste le sue parole in sala stampa: RETE – "Dopo tre mesi di inattività tornare a fare gol in casa è stato fantastico. Sapevamo che non sarebbe stata facile come gara. Felice per il rigore ma contava solo vincere. CONDIZIONE – "Se stai fermo tanto serve tempo per risalire. Ce la sto mettendo tutta per tornare al massimo".

