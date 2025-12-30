Preghiera del mattino del 30 Dicembre 2025 | Donami la Tua gioia infinita

Il 30 dicembre 2025 ci invita a iniziare la giornata con una preghiera semplice e riflessiva: “Donami la Tua gioia infinita”. Il martedì è dedicato alla devozione agli Angeli e ai Santi, figure di luce che ci guidano e ci sostengono nel cammino quotidiano. Un momento di silenzio e gratitudine per riconoscere la presenza divina nelle nostre vite e trovare pace e ispirazione per la giornata.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto.

Preghiera del mattino - 30 dicembre 2025

Preghiera del mattino Signore Dio, all’inizio di questo nuovo giorno mi presento davanti a te per offrirti la mia vita, come Maria e Giuseppe offrirono Gesù nel tempio. Tutto ciò che sono e che ho viene da te e a te appartiene. Accogli questo giorno, le mie forze - facebook.com facebook

