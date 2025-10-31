Movimento Cinque Stelle e De Luca | a Salerno il campo è stretto
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà pur vero che gli opposti si attraggono, ma se la regola della compensazione vale in amore non può essere lo stesso in politica. La considerazione nasce davanti all’iniziativa in programma domani a Salerno. Esponenti del Movimento Cinque Stelle che siedono tra i banchi dell’opposizione al consiglio comunale annunciano la partecipazione ad un sit in contro l’eliminazione delle panchine da piazzetta Bolognini. La protesta in programma alle 11 è annunciata, però anche come manifestazione contro l’azione effettuata su sollecitazione del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca che in Modalità sceriffo e voglio tornare a fare il sindaco ha chiesto di rimuovere le sedute utilizzate in maniera impropria da senza tetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
