Roma rapina a vigile in borghese | arrestato senegalese
A Roma, un cittadino senegalese, già noto per precedenti penali e sotto ordine di allontanamento, è stato arrestato dopo aver rapinato un vigile in borghese. L’episodio si è verificato nel centro della città, portando all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità. L’evento evidenzia l’importanza di monitorare situazioni di rischio e garantire la sicurezza pubblica.
Ha rubato il cellulare a un vigile in borghese che si trovava all’Esquilino. Non contento, ha cercato anche di prendere il portafogli con l’agente che è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino. Da lì è partito un inseguimento tra le vie del quartiere. Il malvivente, che aveva inizialmente fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato nella mattinata di venerdì 16 gennaio. A darne notizia è stato l’Ugl. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio. All’altezza di via Principe Eugenio un 38enne del Senegal ha sottratto il cellulare dalla tasca dell’istruttore coordinatore della polizia locale, in servizio di prevenzione del degrado e dei reati nella zona rossa “Termini-Esquilino”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
