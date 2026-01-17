A Roma, un cittadino senegalese, già noto per precedenti penali e sotto ordine di allontanamento, è stato arrestato dopo aver rapinato un vigile in borghese. L’episodio si è verificato nel centro della città, portando all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità. L’evento evidenzia l’importanza di monitorare situazioni di rischio e garantire la sicurezza pubblica.

Ha rubato il cellulare a un vigile in borghese che si trovava all’Esquilino. Non contento, ha cercato anche di prendere il portafogli con l’agente che è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino. Da lì è partito un inseguimento tra le vie del quartiere. Il malvivente, che aveva inizialmente fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato nella mattinata di venerdì 16 gennaio. A darne notizia è stato l’Ugl. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio. All’altezza di via Principe Eugenio un 38enne del Senegal ha sottratto il cellulare dalla tasca dell’istruttore coordinatore della polizia locale, in servizio di prevenzione del degrado e dei reati nella zona rossa “Termini-Esquilino”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina a vigile in borghese: arrestato senegalese

Leggi anche: Caos all'Esquilino, rapina vigile in borghese. Agente estrae lo spray al peperoncino

Leggi anche: Milano, 7 donne pestate in due mesi: arrestato senegalese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caos all'Esquilino, rapina vigile in borghese. Agente estrae lo spray al peperoncino; Sceglie la vittima sbagliata: tenta la rapina a un vigile in borghese, finisce a Regina Coeli; Colli Aniene, blitz all’alba: sventato il colpo della “Banda del Buco”; Far West al Colosseo: tentata rapina e spedizione punitiva, due giovani in ospedale.

Caos all'Esquilino, rapina vigile in borghese. Agente estrae lo spray al peperoncino - Il malvivente, un 38enne, dopo aver preso il cellulare ha cercato di sfilargli il portafoglio. romatoday.it