Caos all' Esquilino rapina vigile in borghese Agente estrae lo spray al peperoncino

A Esquilino, un episodio di criminalità ha coinvolto un individuo che ha sottratto il cellulare a un vigile in borghese. Quando l’aggressore ha tentato di impossessarsi del portafoglio dell’agente, quest’ultimo ha dovuto ricorrere all’uso dello spray al peperoncino per difendersi. L’incidente ha generato momenti di tensione nella zona, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la vicenda.

Ha rubato il cellulare a un vigile in borghese che si trovava all'Esquilino. Non contento, ha cercato anche di prendere il portafogli con l'agente che è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino. Da lì è partito un inseguimento tra le vie del quartiere. Il malvivente, che aveva inizialmente fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato nella mattinata di venerdì 16 gennaio. A darne notizia è stato l'Ugl. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio. All'altezza di via Principe Eugenio un 38enne del Senegal ha sottratto il cellulare dalla tasca dell'istruttore coordinatore della polizia locale, in servizio di prevenzione del degrado e dei reati nella zona rossa "Termini-Esquilino". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Doppia rapina e fuga con lo spray al peperoncino: giovanissimo in manette

Leggi anche: Caos al concerto di anna pepe spray al peperoncino interrompe lo spettacolo per 20 minuti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, carne trasportata a cielo aperto all'Esquilino. I residenti: «Non sono rifiuti qualsiasi, attenzione alla salute» - facebook.com facebook