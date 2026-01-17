Roma | donazione organi evento in Campidoglio carta d’identita’ salva una vita

Oggi, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è svolto l’evento “La carta d’identità salva una vita”. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della donazione di organi, promuovendo una cultura di solidarietà e informazione tra cittadini. Un momento di confronto e consapevolezza per sottolineare il ruolo fondamentale delle donazioni nel salvare vite umane.

Oggi, nella storica Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto l’importante evento intitolato “La carta d’identità salva una vita”. Questa iniziativa è stata promossa da Roma Capitale grazie all’impegno del consigliere capitolino Sandro Petrolati, appartenente al gruppo Demos. Hanno partecipato all’evento anche l’assessora alla Salute e alle Politiche Sociali, Barbara Funari, e l’onorevole Marco Di Stefano, capogruppo di Noi Moderati in Assemblea Capitolina. L’obiettivo di questo incontro è stato quello di rafforzare l’informazione e la consapevolezza dei cittadini riguardo alla possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della Carta d’identità elettronica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

