Retro Pop Live dona un proiettore 4k al centro di psicopatologia dell'Ausl

Retro Pop Live ha donato un proiettore 4K al centro diurno Psicopatologia dell’Adolescenza ‘La Meridiana’ dell’Ausl della Romagna. Questa donazione mira a supportare le attività terapeutiche e di riabilitazione del centro, migliorando gli strumenti disponibili per il percorso di cura degli adolescenti. Un gesto che contribuisce a creare un ambiente più funzionale e stimolante per i giovani in cura.

Un proiettore in dono al centro diurno Psicopatologia dell’Adolescenza ‘La Meridiana’ dell’Ausl della Romagna. Il proiettore 4K di ultima generazione è stato donato dall’associazione culturale RetroPop Live a.p.s, un gesto che rafforza le opportunità educative, espressive e relazionali offerte agli adolescenti ospiti della struttura. Grazie al nuovo proiettore, il centro potrà arricchire le proprie attività quotidiane con proiezioni cinematografiche e rassegne tematiche, laboratori multimediali e creativi, visione condivisa di contenuti educativi, oltre a momenti di gioco e socializzazione attraverso esperienze visive immersive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

