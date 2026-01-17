Restauro lento delle Medie sotto accusa La scuola secondaria di primo grado

Nuova interpellanza sui ritardi della scuola "Leonardo da Vinci": famiglie ancora nell’incertezza. Torna al centro del dibattito pubblico il caso della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci", ancora lontana dalla piena riapertura nonostante anni di attese, iter burocratici e aggiornamenti progettuali. Con un’interpellanza formale indirizzata al presidente del Consiglio comunale, il consigliere Massimo Cozzi riaccende i riflettori sul perdurare dei disagi che da tempo gravano su studenti, famiglie e personale scolastico. Il documento ripercorre l’intero percorso amministrativo della riqualificazione dell’edificio storico, sottolineando come, nonostante gli atti deliberativi e i finanziamenti previsti, la scuola non sia ancora stata restituita alla didattica ordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

