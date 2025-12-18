Transazioni sospette da clienti stranieri | consulente sotto accusa per violazioni delle norme antiriciclaggio

Una recente indagine ha portato alla luce transazioni sospette da clienti stranieri, coinvolgendo un consulente accusato di violazioni delle norme antiriciclaggio. Movimenti finanziari anomali e clienti mai identificati hanno attirato l’attenzione delle autorità, culminando in un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone. L’indagine solleva importanti questioni sulla prevenzione delle attività illecite nel settore finanziario.

© Pordenonetoday.it - Transazioni sospette da clienti stranieri: consulente sotto accusa per violazioni delle norme antiriciclaggio Clienti mai identificati e flussi anomali provenienti dall'estero. Da questi movimenti sospetti è scattata un'operazione della Guardia di finanza di Pordenone. Un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di una società di consulenza fiscale, gestita da un ragioniere, con sede a Padova e un'unità.

