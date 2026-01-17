Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan | non basta investire solo sui giovani per vincere

Rabiot e Maignan stanno dimostrando l’importanza di un progetto equilibrato per il successo del Milan. Non basta puntare esclusivamente sui giovani: serve una strategia che integri esperienza e talento. La loro collaborazione evidenzia come un mercato ben pianificato possa fare la differenza sul campo, offrendo ai rossoneri maggior solidità e continuità nelle sfide di vertice.

Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. Nonostante i tanti problemi e infortuni avuti specialmente in attacco, i rossoneri restano aggrappati al primo posto dell'Inter che dista solamente 3 punti. Il Diavolo è pienamente in corsa per chiudere nei primi 4 posti del campionato, ovvero il primo obiettivo dichiarato da Allegri e dal club. Nella gestione RedBird il mercato del Milan è stato molto chiaro: investimenti per giocatori giovani, che potessero garantire delle plusvalenze future al club e con degli stipendi non troppo elevati. Durante la scorsa sessione estiva, con l'arrivo di Allegri e Tare qualcosa è cambiato anche sotto questo punto di vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lezione di cinismo del Milan. Il Como fa la partita ma perde 3-1; Il Milan tiene il passo dell’Inter espugnando il Sinigaglia di Como; Como-Milan LIVE; Il Como sbatte su un monumentale Maignan e viene punito da un Rabiot devastante: il Milan si impone per 1-3 al Sinigaglia.

