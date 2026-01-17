Questa crema al acido ialuronico per il viso, disponibile a meno di 10 euro, ha raccolto centinaia di recensioni positive da parte degli utenti. Un’opzione accessibile e apprezzata per chi cerca un prodotto efficace per l’idratazione quotidiana. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti autonomamente dai nostri editor; acquistando tramite i nostri link, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

La crema all'acido ialuronico oggi fa subito pensare a un prodotto per il viso, ma questa volta ci troviamo davanti a una storia un po' diversa. La Crema Acido Ialuronico 0,2% di Marco Viti nasce infatti come trattamento pensato per tutte le zone del corpo soggette a secchezza e screpolature. Mani, gomiti, talloni, pelle stressata da freddo e lavaggi frequenti. Poi però è successo qualcosa di molto semplice e molto potente: i clienti hanno iniziato a usarla sulla pelle del viso.

Questa crema all'acido ialuronico per il viso costa meno di 10 euro e ha centinaia di recensioni da capogiro

