Scopri la crema idratante che ha conquistato quasi 5mila clienti, amata anche dalle celebrities. Versatile e efficace, è il segreto di una skincare semplice ma di grande valore. In un’epoca di prodotti complessi e packaging vistosi, il vero lusso diventa l’essenzialità, la qualità e il benessere autentico.

© Dilei.it - Con quasi 5mila recensioni questa crema idratante, che puoi usare per viso e corpo, è best seller. E le celebrities l’adorano

In un’epoca dominata da routine in dieci passaggi e packaging vistosi, il vero lusso nel mondo del beauty sta compiendo un’inversione di marcia verso l’essenziale. Si chiama Skinimalism ed è la tendenza che celebra una pelle nuda, sana e luminosa, ottenuta non coprendo i difetti, ma curando le fondamenta. Al centro di questa filosofia c’è un’icona silenziosa ma potente, che ha conquistato i bagni delle beauty editor e delle celeb d’oltreoceano — inclusa Mariska Hargitay, star di Law & Order, che ne ha fatto il pilastro della sua autenticità: il kit di Cetaphil. Cetaphil Cetaphil Crema Idratante viso e corpo - senza profumo - formato 450g + emulsione detergente formato viaggio 29 ml 13,99 EUR Acquista su Amazon Della serie “back to basics”, la Crema Idratante Viso e Corpo nel generoso formato da 450g, accompagnata dall’ Emulsione Detergente in versione travel-size, è la soluzione perfetta e senza fronzoli per chi cerca un rituale in due step per nutrire, lenire e rigenerare anche le pelli più sensibili e stressate dal freddo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Weleda Skin Food, la crema viso economica super idratante

Leggi anche: La crema viso Vagheggi da usare in sinergia con un device hi-tech per migliorare l'età biologica della pelle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Con quasi 5mila recensioni questa crema idratante, che puoi usare per viso e corpo, è best seller. E le celebrities l’adorano - Idratazione 4 giorni e barriera riparata: il kit Cetaphil amato da Mariska Hargitay è il must- dilei.it