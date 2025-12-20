Corona e il caso Signorini scontro tra Adinolfi e Selvaggia Lucarelli | Fai suicidare la povera gente e ora te la prendi con lui Lei lo querela – Il video
«Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese. Adesso Selvaggia te la prendi con Corona». Con questa affermazione, pubblicata su Facebook, Mario Adinolfi ha attaccato Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, scatenando una reazione immediata della giornalista, che ha fatto recapitare una querela al politico tramite il proprio avvocato. All’origine dello scontro c’è il giudizio espresso nei giorni scorsi da Lucarelli nei confronti di Fabrizio Corona, accusato di «esporre al pubblico ludibrio» persone potenti, dopo lo scandalo su Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Selvaggia Lucarelli querela Adinolfi: la frase shock dopo l’articolo su Corona
Leggi anche: “Accusi Corona ma…”. Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli, caos e querela
Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi; Abusi di potere gay dopo il caso Corona-Signorini: giornalismo, gavetta e ricatti morali, Grazia Sambruna scoperchia il vaso di Pandora; Corona Signorini, scontro mediatico senza precedenti: le accuse lanciate nel format “Falsissimo” scuotono la TV italiana; Lo scandalo Signorini sconvolge internet: «Ecco le chat segrete».
Caso Signorini-Corona, Dagospia rompe il silenzio e prende posizione sullo scontro - Il sito di Roberto D’Agostino prende posizione sul caso Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, rilanciando l’analisi di Selvaggia Lucarelli e tracciando una netta linea di distinzione. msn.com
Caso Signorini, da dove arriva la monetizzazione di Fabrizio Corona: le scommesse e il trucco stile Inter - La serie di video pubblicata da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini sta generando parecchio interesse. fanpage.it
Il caso Signorini scuote Mediaset: decisioni rimandate dopo le accuse di Corona - Il Caso Signorini continua a tenere banco nel dibattito mediatico e, a giorni dall’uscita della nuova puntata di Falsissimo, il clima attorno al conduttore del Grande Fratello resta carico di tensione ... comingsoon.it
Fabrizio Corona svela la sua strategia dietro il caso Signorini: guadagnare vendendo agli 'stupidi'. Un'analisi sorprendente su come il gioco dei media può essere una miniera d'oro. - facebook.com facebook
To B or not to B I Berlusconi temono che dietro il caso Corona-Signorini ci sia la manina di qualcuno che teme la discesa in campo della famiglia. Il tempo per giubilare Tajani stringe. Altrimenti ciao Forza Italia… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.