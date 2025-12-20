Corona e il caso Signorini scontro tra Adinolfi e Selvaggia Lucarelli | Fai suicidare la povera gente e ora te la prendi con lui Lei lo querela – Il video

«Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese. Adesso Selvaggia te la prendi con Corona». Con questa affermazione, pubblicata su Facebook, Mario Adinolfi ha attaccato Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, scatenando una reazione immediata della giornalista, che ha fatto recapitare una querela al politico tramite il proprio avvocato. All’origine dello scontro c’è il giudizio espresso nei giorni scorsi da Lucarelli nei confronti di Fabrizio Corona, accusato di «esporre al pubblico ludibrio» persone potenti, dopo lo scandalo su Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Open.online

