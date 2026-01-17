Puccini e quei sogni vissuti nella soffitta

Puccini, il grande compositore italiano, ha spesso esplorato temi di sogni e introspezione nelle sue opere. Questa riflessione si collega alla delicatezza delle sfumature, come descritto da Verlaine, e all’impressionismo musicale di Debussy. In questo articolo, analizziamo come le atmosfere e le emozioni di Puccini si riflettano in un universo di sogni e ricordi, spesso evocato anche attraverso ambientazioni intime e suggestive come la soffitta.

«Perché vogliamo ancora la sfumatura, non il colore ma nient'altro che la sfumatura», scrive Verlaine in una famosissima poesia, che divenne quasi il manifesto di Debussy e di tutto l'impressionismo.

