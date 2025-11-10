Quei sogni infranti sul muro della realtà
È certo difficile governare «in una situazione in cui abbiamo guerre armate, guerre commerciali, instabilità di ogni tipo», come ha detto ieri il ministro dell’Economia Giancarlo. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Argomenti simili trattati di recente
Quei sogni infranti sul muro della realtà - X Vai su X
Gianluca Gazzoli sarà al timone di #SanremoGiovani, in programma da martedì 11 novembre. Il conduttore ha dichiarato: “Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io” - facebook.com Vai su Facebook
Sedicenne morto in moto. Quei sogni di Luca infranti - Luca Tanfoglio, sedici anni appena compiuti, sabato pomeriggio era stato a tifare l’Union Brescia, che ... Scrive ilgiorno.it