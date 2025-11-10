Quei sogni infranti sul muro della realtà

Lastampa.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È certo difficile governare «in una situazione in cui abbiamo guerre armate, guerre commerciali, instabilità di ogni tipo», come ha detto ieri il ministro dell’Economia Giancarlo. 🔗 Leggi su Lastampa.it

quei sogni infranti sul muro della realt224

© Lastampa.it - Quei sogni infranti sul muro della realtà

Argomenti simili trattati di recente

Sedicenne morto in moto. Quei sogni di Luca infranti - Luca Tanfoglio, sedici anni appena compiuti, sabato pomeriggio era stato a tifare l’Union Brescia, che ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Quei Sogni Infranti Muro