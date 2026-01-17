Pronostico Palermo-Spezia | stavolta la sfortuna non gira le spalle

Palermo-Spezia, match valido per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Dopo una sconfitta all’ultimo secondo, il Palermo cerca riscatto, mentre lo Spezia punta a consolidare la propria competitività. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, il pronostico e le modalità per seguire l’incontro in tv e streaming.

Palermo-Spezia è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Un gol beccato all’ultimo secondo non ha permesso al Palermo, nello scorso fine settimana, di prendersi tre punti che sarebbero stati assolutamente meritati per quello visto in campo sul terreno di gioco del Mantova. Rimangono comunque sette, ad oggi, i risultati utili di fila della truppa di Filippo Inzaghi che guarda con grande voglia al match contro lo Spezia di Donadoni, una squadra in crescita che, però, ha perso degli elementi importanti in questo mercato, uno su tutti Esposito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

