Pronostico Benevento-Salernitana | derby campano ad alta quota

Benevento-Salernitana è una partita della sedicesima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: diretta tv in chiaro, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Gran finale di giornata nel girone C di Serie C con il derby campano tra Benevento e Salernitana, che è pure un avvincente scontro diretto per la promozione diretta. Dopo quindici turni, infatti, giallorossi e granata sono separati da soli due punti – davanti, a quota 31, c’è la squadra di Giuseppe Raffaele – ed entrambi sono chiamati a replicatre alla capolista Catania, che sabato ha battuto di misura il Picerno volando a +3 sulla Salernitana e a +5 sul Benevento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

