Progetto Itaca Bergamo cresce e rafforza il proprio impegno sul territorio

Progetto Itaca Bergamo, nato nel 2022 sotto l’egida di Fondazione Itaca Onlus, si impegna a offrire supporto e servizi di prevenzione e riabilitazione per persone con disturbi della salute mentale e le loro famiglie. Recentemente, il consiglio direttivo si è riunito alla GAMeC di Bergamo per consolidare le attività sul territorio e rafforzare il proprio ruolo di riferimento locale.

Bergamo. Si è svolto alla GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – il consiglio direttivo di Progetto Itaca Bergamo, l'associazione territoriale nata nel 2022 sotto l'egida di Fondazione Itaca Onlus per promuovere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie. A più di tre anni dalla sua nascita, l'associazione ha tracciato un quadro del lavoro svolto, partendo dalle persone che ne costituiscono il cuore: oggi Progetto Itaca Bergamo può contare su 17 volontari, tra cui due psicologhe, oltre ai nove membri del Consiglio direttivo.

