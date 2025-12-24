Con la voce di Alessio Boni la Fondazione Giulia ed Eligio Doneda celebra i 20 anni e rilancia il proprio impegno per il territorio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. La Fondazione Giulia ed Eligio Doneda festeggia nel 2025 il ventennale dalla sua costituzione (2005–2025), confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio e di presidio di solidarietà, sviluppo e inclusione sociale. Un momento simbolico e particolarmente significativo delle celebrazioni è stata la serata di Gala del 23 dicembre, ospitata al Teatro Donizetti e dedicata ai fondatori Francesco, Pina, Emilio, Mario, Angelo, Bianca, Luigi, Amalia e Alessandro Doneda. L’incontro ha rappresentato un’occasione di condivisione e riconoscenza verso quanti, nel corso degli anni, hanno sostenuto l’attività della Fondazione, rafforzando il legame tra comunità, cultura e territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Mediaset rilancia il proprio impegno contro la violenza sulle donne con la campagna “Se queste mura potessero parlare”

Leggi anche: Fondazione Catella festeggia i 20 anni di impegno civico in città

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

voce alessio boni fondazioneCon la voce di Alessio Boni, la Fondazione Giulia ed Eligio Doneda celebra i 20 anni e rilancia il proprio impegno per il territorio - La storia imprenditoriale e familiare dei Doneda diventa audiolibro: “Il segreto dei Doneda” letto da Alessio Boni disponibile su Audible ... bergamonews.it

Un docufilm con Alessio Boni per i profughi dell’Uganda: “Qui li aiutiamo a sperare di nuovo” - Un docufilm per dare voce a chi fugge dalla guerra, a chi cerca di ricominciare, a chi non si arrende. laprovinciapavese.gelocal.it

“Lo Sguardo dell’Altro”: in Uganda Alessio Boni e Cesvi danno voce ai dimenticati di Palabek - Uno sguardo che non distoglie gli occhi, ma fissa il dolore e la dignità di chi ha ormai perso tutto. vita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.