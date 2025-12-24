Bergamo. La Fondazione Giulia ed Eligio Doneda festeggia nel 2025 il ventennale dalla sua costituzione (2005–2025), confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio e di presidio di solidarietà, sviluppo e inclusione sociale. Un momento simbolico e particolarmente significativo delle celebrazioni è stata la serata di Gala del 23 dicembre, ospitata al Teatro Donizetti e dedicata ai fondatori Francesco, Pina, Emilio, Mario, Angelo, Bianca, Luigi, Amalia e Alessandro Doneda. L’incontro ha rappresentato un’occasione di condivisione e riconoscenza verso quanti, nel corso degli anni, hanno sostenuto l’attività della Fondazione, rafforzando il legame tra comunità, cultura e territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Con la voce di Alessio Boni, la Fondazione Giulia ed Eligio Doneda celebra i 20 anni e rilancia il proprio impegno per il territorio - La storia imprenditoriale e familiare dei Doneda diventa audiolibro: “Il segreto dei Doneda” letto da Alessio Boni disponibile su Audible ... bergamonews.it