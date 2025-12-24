Con la voce di Alessio Boni la Fondazione Giulia ed Eligio Doneda celebra i 20 anni e rilancia il proprio impegno per il territorio
Bergamo. La Fondazione Giulia ed Eligio Doneda festeggia nel 2025 il ventennale dalla sua costituzione (2005–2025), confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio e di presidio di solidarietà, sviluppo e inclusione sociale. Un momento simbolico e particolarmente significativo delle celebrazioni è stata la serata di Gala del 23 dicembre, ospitata al Teatro Donizetti e dedicata ai fondatori Francesco, Pina, Emilio, Mario, Angelo, Bianca, Luigi, Amalia e Alessandro Doneda. L’incontro ha rappresentato un’occasione di condivisione e riconoscenza verso quanti, nel corso degli anni, hanno sostenuto l’attività della Fondazione, rafforzando il legame tra comunità, cultura e territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
