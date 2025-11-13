Preghiera della sera 13 Novembre 2025 | Accoglimi Signore
“Accoglimi Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
Questa sera, uniti alle vostre intenzioni di preghiera, affidiamo a Santa Rita tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra, quanti affrontano un intervento chirurgico difficile e tutte le persone ricoverate in ospedale. La sua intercessione porti forza, s - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera della sera 13 Novembre 2025: “Accoglimi Signore” - La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Da lalucedimaria.it
Preghiera del mattino del 13 Novembre 2025: “Rendimi più comprensivo” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Scrive lalucedimaria.it
Fiaccolata e preghiera per le vie del paese - A Soci il parroco, don José, ha invitato la comunità questa sera, 13 novembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale a un mome ... Scrive lanazione.it