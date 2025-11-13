Preghiera della sera 13 Novembre 2025 | Accoglimi Signore

Lalucedimaria.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoglimi Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 13 novembre 2025 accoglimi signore

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 13 Novembre 2025: “Accoglimi Signore”

Scopri altri approfondimenti

preghiera sera 13 novembrePreghiera della sera 13 Novembre 2025: “Accoglimi Signore” -  La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Da lalucedimaria.it

preghiera sera 13 novembrePreghiera del mattino del 13 Novembre 2025: “Rendimi più comprensivo” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Scrive lalucedimaria.it

preghiera sera 13 novembreFiaccolata e preghiera per le vie del paese - A Soci il parroco, don José, ha invitato la comunità questa sera, 13 novembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale a un mome ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 13 Novembre