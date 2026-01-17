Prefettura | Cinque zone rosse a Napoli dureranno 3 mesi

La Prefettura di Napoli ha annunciato l’istituzione di cinque zone rosse nelle aree di Coroglio, Mergellina e via Caracciolo, Porta Caputana, piazza Bellini, piazza Dante e Barra. La misura, valida per i prossimi tre mesi, mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza nella città. Queste zone saranno soggette a restrizioni specifiche, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Le cinque nuove zone rosse istituite a Napoli – nelle aree Coroglio, Mergellina e via Caracciolo, Porta Caputana, piazza Bellini e piazza Dante e Barra – avranno una durata di tre mesi. Lo rende noto la Prefettura sottolineando che nella riunione di ieri è stata condivisa la " persistente e perdurante attualità di concrete esigenze di implementazione della sicurezza in alcune aree urbane maggiormente esposte al rischio di proliferazione di fenomeni di illegalità diffusa". Alla riunione, presieduta dal prefetto Michele di Bari, hanno partecipato l'assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli Antonio De Iesu, il questore Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei Carabinieri Biagio Storniolo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Carmine Virno, i comandanti della Polizia locale del comune di Napoli e della Polizia Metropolitana.

