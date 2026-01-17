Ponte di Dosso intervento da oltre 2 milioni di euro per il consolidamento della struttura
Venerdì 16 si è tenuto un incontro pubblico a Dosso per illustrare i dettagli dell’intervento di oltre 2 milioni di euro destinato al consolidamento del Ponte di Dosso. La riqualificazione della struttura prevede interventi sulla viabilità e sulla gestione del traffico durante i lavori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e continuità delle attività nella zona.
Si è svolto venerdì 16 l’incontro pubblico a Dosso dedicato alla riqualificazione del Ponte di Dosso, alla viabilità e alla gestione del traffico durante i lavori. Un momento di confronto partecipato tra amministrazioni e cittadini su un’infrastruttura strategica per la mobilità e la vita quotidiana del territorio. “Il Ponte di Dosso è da tempo oggetto di monitoraggi strutturali che hanno evidenziato la necessità di un intervento non più rinviabile - dice il sindaco Roberto Lodi -. Pur non presentando situazioni di pericolo immediato, la struttura ha raggiunto uno stato di conservazione che rende indispensabile un’azione programmata di consolidamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Protezione della costa, via all'intervento da oltre 6 milioni di euro
Leggi anche: Erosione, via all'intervento da oltre 6 milioni di euro per la protezione della costa
Lavori al ponte sul Reno, incontro con i cittadini - 30, si terrà a Dosso un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, in programma presso la sala riunioni della scuola ... msn.com
Condividiamo questo appuntamento relativo alla presentazione dei lavori sul Ponte di Dosso, che si terrà Venerdì 16 gennaio ore 18.30, presso la sala riunioni della Scuola Elementare di Piazza Garibaldi, Dosso - Terre del Reno. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.