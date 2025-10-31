Protezione della costa via all' intervento da oltre 6 milioni di euro
Può partire l’intervento di protezione della costa di Latina: il Comune e la Regione Lazio hanno firmato l’accordo che porterà alla realizzazione del progetto da 6,49 milioni di euro, di cui 5,5 milioni finanziati dal ministero dell’Ambiente e il restante dall’amministrazione di piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LATINA | Al via libera al progetto di protezione della costa da Foce Verde a Capo Portiere - facebook.com Vai su Facebook
Difesa della costa di Latina, al via il piano d’azione - È stato approvato il piano operativo per il completamento delle opere di protezione del litorale ... Come scrive latinacorriere.it