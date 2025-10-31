Protezione della costa via all' intervento da oltre 6 milioni di euro

Latinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può partire l’intervento di protezione della costa di Latina: il Comune e la Regione Lazio hanno firmato l’accordo che porterà alla realizzazione del progetto da 6,49 milioni di euro, di cui 5,5 milioni finanziati dal ministero dell’Ambiente e il restante dall’amministrazione di piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

