Un processo partecipato, una richiesta di cronoprogramma e la speranza di procedere più celermente con la progettazione del nuovo Ponte delle Grazie. Sono questi gli elementi che Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza con delega ai lavori pubblici, ha annunciato nel corso del consiglio comunale tenutosi martedì pomeriggio. Lo stato dell’arte sull’importante collegamento tra centro e borgo è stato reso noto dal vicesindaco in occasione della presentazione del nuovo atto di adesione alla convenzione quadro tra struttura commissariale e Sogesid, votato poi all’unanimità dal consiglio comunale. Un atto meramente formale che, come è stato relazionato "è speculare a quello che il consiglio approvò nell’aprile 2024 – ha spiegato il vicesindaco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ponte delle Grazie, si spera in un cambio di passo