World Pizza Day | il 17 gennaio è il giorno che celebra l’Italia e la sua cultura gastronomica

Il 17 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, in coincidenza con la festa di Sant’Antonio Abate, patrono dei fornai e dei pizzaioli. Questa ricorrenza rende omaggio alla tradizione culinaria italiana, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. È un’occasione per valorizzare un piatto simbolo della cultura gastronomica italiana e la passione di chi lo prepara con cura e competenza.

In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono dei fuochi e dei mestieri ad essi collegati come fornai e pizzaioli, il 17 gennaio si festeggia la Giornata Mondiale della Pizza. I nsieme alla pasta, rappresenta uno dei piatti italiani più famosi e apprezzati a livello globale. Noi italiani non potremmo essere più grati al santo che ha rubato il fuoco dall'inferno per donarlo agli uomini, così da tenerli al caldo se, in minima parte, gli dobbiamo il concepimento dell'amatissima tonda, che negli ultimi anni è tornata alla ribalta, con un culto quasi superiore a quello della buona ristorazione.

