Faenza controlli straordinari della Polizia | passato al setaccio il parco Mida

Nella giornata di oggi, il commissariato di Polizia di Faenza ha effettuato un controllo straordinario nel parco Mida, con l’obiettivo di garantire sicurezza e presidio sul territorio. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine in una serie di verifiche atte a monitorare la situazione e prevenire eventuali problematiche nella zona.

Il parco Mida di Faenza al centro di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dagli agenti del commissariato di Polizia manfredo. Si tratta, spiegano fonti investigative, "di un'area già oggetto di monitoraggio da tempo a seguito delle significative segnalazioni pervenute dai.

Operazione congiunta di controllo del territorio di Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale - Nella serata di ieri la Polizia di Stato della Questura di Ravenna e il Commissariato di Faenza, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno effettu ... ravennawebtv.it

FAENZA/ L’assessore all’Ambiente analizza le criticità del sistema di raccolta e pulizia in centro. Cestini, cassonetti, abbandoni, nuove attrezzature, telecamere, controlli e sanzioni - facebook.com facebook

