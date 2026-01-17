Perugia il forum mondiale dell' Endurance equestre | ' Prima di tutto il benessere del cavallo poi l' agonismo'

Perugia ospiterà il FEI Endurance Forum 2026, un evento di rilievo internazionale dedicato all’endurance equestre. L’appuntamento riunisce delegazioni da oltre 40 Paesi e rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulla disciplina. La priorità è il benessere del cavallo, seguito dall’agonismo, in un contesto che promuove pratiche sostenibili e responsabili. Un’opportunità per rafforzare gli standard e la crescita di questa disciplina a livello globale.

Il FEI Endurance Forum 2026 conferma così il ruolo di Perugia nel panorama sportivo internazionale e rafforza l’immagine dell’Umbria come terra di sport, competenze, cultura e profonda passione equestre. Oltre 40 delegazioni da tutto il mondo Perugia sarà la capitale mondiale dell'endurance equestre dove si sta realizzando (ieri e oggi) del FEI Endurance Forum 2026, l’appuntamento più autorevole a livello mondiale dedicato alla disciplina che vede la presenza delegazioni provenienti da oltre 40 Paesi. A portare il saluto istituzionale della città è stato l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno del Comune verso gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Riccardo Pera mondiale, il giovane pilota di Marlia vince il titolo iridato endurance Leggi anche: Automobilismo - Mondiale Endurance. Pera vuole conquistare il titolo iridato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria; Endurance Forum: a Perugia il confronto internazionale su salute e tutela del cavallo; Perugia, al via il Fei Endurance Forum 2026; Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria: il futuro della disciplina parla italiano. Il Forum mondiale dell’Endurance equestre arriva in Umbria: il futuro della disciplina parla italiano - Oltre 40 nazioni riunite a Perugia per discutere i grandi temi del settore: governance, benessere animale, innovazione e sostenibilità ... umbrianotizieweb.it

Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria - Dopo il successo dello Zigulì Fei Endurance European Championship 2025 a Castiglione del Lago, l'Umbria si conferma protagonista dell'endurance equestre internazionale. ansa.it

I giovani rider protagonisti al Fei Endurance Forum 2026 di Perugia - Si è concluso a Perugia il Fei Endurance Forum 2026, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale della disciplina che ha riunito gli stakeholder del settore – atleti, tecnici, veterinar ... umbria24.it

Fei Endurance Forum di Perugia: annunciato il testing antidoping “out of competition” x.com

Il FEI Endurance Forum 2026, in corso a Perugia, sta ponendo al centro del dibattito sportivo internazionale alcuni dei temi più rilevanti per il futuro della disciplina, dalla governance alla sostenibilità, fino alla tutela dell’equino. Proprio durante l’evento è stata - facebook.com facebook

