Perugia il forum mondiale dell' Endurance equestre | ' Prima di tutto il benessere del cavallo poi l' agonismo'

Da perugiatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia ospiterà il FEI Endurance Forum 2026, un evento di rilievo internazionale dedicato all’endurance equestre. L’appuntamento riunisce delegazioni da oltre 40 Paesi e rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulla disciplina. La priorità è il benessere del cavallo, seguito dall’agonismo, in un contesto che promuove pratiche sostenibili e responsabili. Un’opportunità per rafforzare gli standard e la crescita di questa disciplina a livello globale.

Il FEI Endurance Forum 2026 conferma così il ruolo di Perugia nel panorama sportivo internazionale e rafforza l’immagine dell’Umbria come terra di sport, competenze, cultura e profonda passione equestre. Oltre 40 delegazioni da tutto il mondo Perugia sarà la capitale mondiale dell'endurance equestre dove si sta realizzando (ieri e oggi) del FEI Endurance Forum 2026, l’appuntamento più autorevole a livello mondiale dedicato alla disciplina che vede la presenza delegazioni provenienti da oltre 40 Paesi. A portare il saluto istituzionale della città è stato l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno del Comune verso gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Riccardo Pera mondiale, il giovane pilota di Marlia vince il titolo iridato endurance

Leggi anche: Automobilismo - Mondiale Endurance. Pera vuole conquistare il titolo iridato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria; Endurance Forum: a Perugia il confronto internazionale su salute e tutela del cavallo; Perugia, al via il Fei Endurance Forum 2026; Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria: il futuro della disciplina parla italiano.

perugia forum mondiale enduranceIl Forum mondiale dell’Endurance equestre arriva in Umbria: il futuro della disciplina parla italiano - Oltre 40 nazioni riunite a Perugia per discutere i grandi temi del settore: governance, benessere animale, innovazione e sostenibilità ... umbrianotizieweb.it

perugia forum mondiale enduranceIl Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria - Dopo il successo dello Zigulì Fei Endurance European Championship 2025 a Castiglione del Lago, l'Umbria si conferma protagonista dell'endurance equestre internazionale. ansa.it

perugia forum mondiale enduranceI giovani rider protagonisti al Fei Endurance Forum 2026 di Perugia - Si è concluso a Perugia il Fei Endurance Forum 2026, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale della disciplina che ha riunito gli stakeholder del settore – atleti, tecnici, veterinar ... umbria24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.