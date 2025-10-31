Automobilismo - Mondiale Endurance Pera vuole conquistare il titolo iridato

Sarebbe, probabilmente, il primo lucchese campione del mondo. Potrebbe riuscirci il pilota automobilistico Riccardo Pera: la prossima settimana. Sabato 8 novembre sarà il giorno della verità. Scatterà la " 10 Ore del Barhein ", ultima prova del mondiale Endurance WEC, dove, nella categoria LM GT3, è in testa proprio il campione di Marlia, insieme ai suoi compagni (l’americano Hardwick e l’austriaco Lietz) che condividono l’abitacolo della Porsche 911 numero 92. Solo 11 i punti di vantaggio sulla Ferrari 296 di Rovera,Mann, Heriau. Essendo una "10 Ore", il coefficiente del punteggio sale: quindi chi vince avrà 38 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

