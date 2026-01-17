’Percorsi di Pace’ compie 30 anni | Noi lavoriamo come le formiche

Dal dicembre 1992, ‘Percorsi di Pace’ si impegna a promuovere la cultura della pace, ispirandosi alla solidarietà e alla determinazione dei pacifisti coinvolti nella ’Marcia dei 500’ su Sarajevo. Dopo trent’anni, l’associazione continua a lavorare con costanza e perseveranza, come le formiche, per favorire il dialogo e la riconciliazione in aree di conflitto. Un percorso di impegno costante che testimonia l’importanza della pace e della cooperazione.

"Tutto è nato nel dicembre 1992, all'indomani della 'Marcia dei 500' su Sarajevo. Pacifisti di tutto il mondo si ritrovarono in Serbia per chiedere la fine dei conflitti nell'ex Jugoslavia. Tra questi c'erano 12 bolognesi, di cui quattro di Casalecchio: i coniugi Alessandro e Carla Conte, Arrigo Chieregatti e io. Una marcia piena di ostacoli e controlli che si concluse a Sarajevo dove una notte in una palestra mi trovai a dormire di fianco a monsignor Luigi Bettazzi (1923-2023), allora vescovo di Ivrea". Così Maurizio Sgarzi racconta la nascita a Casalecchio dell'associazione ' Percorsi di Pace ', che oggi alle 20.

