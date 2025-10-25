L’associazione Artisti Dovadolesi compie 30 anni di attività
Fra le manifestazioni artistiche collaterali alla Sagra del Tartufo spicca la mostra ‘Riflessi’, un’esposizione di quadri organizzata dall’Associazione Artisti Dovadolesi, presieduta da Serena Venturelli, che generosamente e in modo originale apre la sua abitazione ai visitatori in via Matteotti 26 dalla mattina alla sera. Spiega Venturelli: "L’iniziativa celebra il trentennale di fondazione della nostra associazione, che in tre decenni ha svolto tante iniziative a Dovadola, a Forlì e in Romagna, dove ha promosso la cultura e in particolare l’arte, soprattutto di tanti artisti locali. Infatti, le nostre iniziative sono state sempre animate da artisti di tutta la Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
