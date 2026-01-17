Roma è una città ricca di storie e dettagli nascosti, anche per chi la abita da tempo. Tra monumenti noti e angoli meno noti, ogni strada cela segreti e testimonianze di un passato complesso. Questa complessità rende la capitale un luogo in continua scoperta, dove l’apparenza si intreccia con la memoria, rivelando aspetti spesso invisibili a chi si limita a una visita superficiale.

George Bernard Shaw ammoniva ‘non ci sono segreti custoditi meglio di quelli che tutti conoscono’. Ed è una verità tanto semplice quanto profonda, eternata lungo il profilo delle vie romane, dove bellezza e bruttura si congiungono in una danza labirintica. Vero è che l’abitante di Roma, sovente stanco, disilluso, abituato in maniera inerte e polverosa all’orizzonte capitolino, si fa scivolare addosso una città che sente di conoscere benissimo proprio perché la vive. E con essa avverte, meccanicamente, di conoscere la sua storia, le sue bellezze e i suoi segreti. Negli ultimi anni, Francesco Rutelli, già sindaco della Capitale, ha intensificato gli sforzi per far conoscere sul serio la città ai romani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché Roma resta una città piena di segreti anche per chi ci vive

Leggi anche: “Sul malaffare siamo una Nazione forte. Il mafioso emigra al Nord perché ci sono più possibilità e in Sicilia chi resta?”: l’ironia pensante di Ficarra e Picone

Leggi anche: Buen Camino e la fuga dalla città: cosa dice il film di Checco Zalone a chi vive a Roma e Milano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lo Que Mi Madre Nunca Dijo

Secondo voi, perché una Vedova può essere allegra Noi lo abbiamo chiesto in giro per Roma… Le risposte potrebbero sorprendervi - facebook.com facebook

Gazzetta: “La Roma potrebbe ingaggiare nondimeno due esterni sinistri: un terzino e un esterno alto d’attacco (soprattutto nel caso in cui Stephan El Shaarawy dovesse partire). Il club non è interessato a Joaquin Seys del Bruges e a Leo Sauer del Psv e pure x.com