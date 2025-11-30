Sul malaffare siamo una Nazione forte Il mafioso emigra al Nord perché ci sono più possibilità e in Sicilia chi resta? | l’ironia pensante di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone tornano con la serie targata Netflix “Sicilia Express”, disponibile dal 5 dicembre. Una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa, Barbara Tabita, e con Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e con la partecipazione di Jerry Cala? e Giorgio Tirabassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

