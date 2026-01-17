Le regioni italiane, inclusa Lombardia, tendono a finanziare le prestazioni sanitarie piuttosto che gli esiti clinici. Questa scelta deriva da modalità di programmazione e gestione delle risorse, che privilegiano la copertura delle prestazioni rispetto alla valutazione dei risultati ottenuti. La delibera della Regione Lombardia del 2025 evidenzia questa impostazione, riflettendo un approccio sistematico volto a garantire servizi sanitari accessibili e sostenibili nel contesto regionale.

Ho letto con attenzione la delibera della Regione Lombardia sulle “determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del Ssr per l’anno 2026” del 30 dicembre 2025. Dopo tutte le parole inutili come “richiamata”, “vista”, “ritenuto”, “dato atto”, “precisato”, “vagliate e assunte” che coprono 13 pagine finalmente arriva la parola “delibera” di qualche riga che rimanda all’ Allegato A. Ho letto con attenzione anche l’allegato di ben 297 pagine! Sembra che il politichese sia una materia trattata in tutte le scuole di ordine e grado che in realtà serve solo a vociare. Senza dire nulla. Eppure il Covid avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, ma sono un illuso, perché avremmo dovuto avere nel piano pandemico che ci mancava delle semplici parole chiave come chi fa cosa, come e perché. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché le regioni non pagano gli esiti in sanità invece delle prestazioni?

Leggi anche: Sanità, crollano le prestazioni: le Marche tra le prime regioni italiane per ricorso al privato in strutture pubbliche

Leggi anche: Sanità a due velocità: perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell’autonomia differenziata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché le regioni non pagano gli esiti in sanità invece delle prestazioni? - Una proposta alternativa per migliorare il sistema sanitario regionale dopo l'analisi della delibera lombarda per il 2026 ... ilfattoquotidiano.it