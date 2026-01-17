Perché fare la spesa costa così tanto e quanto sono aumentati i prezzi
Negli ultimi quattro anni, il costo della spesa è aumentato del 22,3%, secondo i dati Istat. Questo incremento supera di gran lunga l'inflazione generale, che si è attestata circa sei punti percentuali più bassa. Analizzare le cause di questo aumento e capire quanto siano cresciuti i prezzi dei principali prodotti di consumo è fondamentale per orientare le scelte quotidiane e comprendere le dinamiche del mercato alimentare.
Il prezzo del carrello della spesa negli ultimi quattro anni è salito del 22,3%, secondo l'Istat. Molto più dell'inflazione, più bassa di sei punti. Così, anche chi ha avuto eventuali aumenti di stipendio non riesce a stare dietro ai prezzi del supermercato. L'Antitrust indaga per capire se ci sia stata speculazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
