Pascarella Forza Italia | Criticità per i disabili nel parcheggio dell’ospedale Bufalini

Recenti segnalazioni evidenziano difficoltà per le persone con disabilità nel parcheggio dell’ospedale Bufalini, soprattutto nelle giornate di maggiore afflusso. La situazione si verifica in un periodo di aumento delle richieste di accesso, legato anche all’impennata influenzale. È importante monitorare e valutare eventuali interventi per migliorare la fruibilità e garantire un servizio adeguato a tutti i pazienti.

“Criticità emergono in questi giorni per la sosta delle persone con disabilità al parcheggio dell’ospedale Bufalini, in concomitanza con il picco influenzale e l’aumento degli accessi al nosocomio”. A sollevare la questione è Michele Pascarella, coordinatore cittadino di Forza Italia, che segnala diverse segnalazioni ricevute riguardanti “verbali di contravvenzione al codice della strada, con sottrazioni di punti sulla patente elevati dagli ausiliari della sosta ad utenti dell’Ospedale Bufalini con disabilità”. Rivolgendosi all’amministrazione comunale e alla società di gestione del parcheggio, Pascarella sottolinea che “l’Ospedale è un luogo di cura, di cui più spesso usufruiscono le persone con disabilità che peraltro per la maggior parte sono anche persone anziane” e ribadisce come il tema rivesta “una particolare importanza”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Sicurezza a Cesena, Pascarella (Forza Italia): "Tema affrontato con inerzia e superficialità" Leggi anche: Si aggirano nel parcheggio dell'ospedale di notte, fermati e denunciati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pascarella (Forza Italia): "Criticità per i disabili nel parcheggio dell’ospedale Bufalini" - Il coordinatore di Forza Italia propone quindi un intervento urgente: “Ritengo urgente attenzionare la problematica" ... cesenatoday.it

Domenica ore 14,30 seconda trasferta a Felizzano.....Forza Fortitudo ! #siAMOfortitudo #biancoblustellati - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.