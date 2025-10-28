Si aggirano nel parcheggio dell' ospedale di notte fermati e denunciati

Intervento tempestivo della Polizia nel cuore della notte presso l'ospedale "Fabrizio Spaziani". Due individui, notati mentre si aggiravano con fare sospetto, sono stati fermati e denunciati per violazione di misure restrittive e divieti.L'operazione è scattata nella notte fonda, quando una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

